Эдгард Запашный: «Россия не выйдет на ЧМ-2022»

«Спорт-Экспресс» по традиции определил «Читателя года». Им стал Эдгард Запашный — знаменитый дрессировщик, большой поклонник бокса и ММА, друг Федора Емельяненко.

В интервью «СЭ» Запашный рассказал много интересного, в том числе высказал мнение о перспективах футбольной сборной России.

— Как полагаете, выйдем на чемпионат мира?

— Не выйдем!

— На поляках все закончится?

— Ну что нам делать с поляками — этой командой?

— Другой нет.

— Подождите! Есть спорные моменты. Например, Дзюба, который не приглашен. Еще можно найти двух-трех футболистов. Вы вспомните, как хорваты прижали нас к воротам! Мы боролись за жизнь 80 минут! Думаете, поляки проще? У них Левандовски, Крыховяк... В закрытый футбол играть не станут, попрут вперед. Как тут побеждать?

— На характере.

— Да мы «характер» уже в Сплите показали. Всем ясно было, выходили не выигрывать — выживать. Мы же взрослые люди, правильно?

— К сожалению.

— Вы посмотрите, какая у нас дыра между нападением и защитой! Поляки нас разорвут. Если Карпин не придумает что-то. Чудеса-то случались — Хиддинк вытаскивал сборную в 2008-м, Черчесов — в 2018-м. В зарубежных клубах психологи индивидуально работают с футболистами. На постоянной основе. Может, этим заняться? Если возвращать Дзюбу — напряженность между ним и главным тренером перенесется на поле, тоже риск...

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