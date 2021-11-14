«Сложно сказать, чего не хватило». Дюков отреагировал на поражение России в матче с Хорватией
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков коротко подвел итоги матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Хорватии (0:1).
«Сложно сказать, чего не хватило...» — заявил Дюков.
Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Команда Хорватии (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.
Жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации состоится 26 ноября в Цюрихе.
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