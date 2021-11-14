Словения одержала победу в матче с Кипром
Сборная Словении победила команду Кипра (2:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
У победителей забивали Миха Зайц и Адам Гнезда Черин. В составе гостей отличился Андроникос Какуллис.
Словения набрала 14 очков и вышла на четвертое место в группе Н. У Кипра пять очков и пятое место. Обе команды не смогли завоевать путевку на ЧМ-2022.
ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа
Группа H
Словения — Кипр — 2:1 (0:0)
Голы: Зайц, 48 (1:0). Гнезда Черин, 84 (2:0). Какуллис, 89 (2:1).
Словения: Облак, Стоянович, Балковец, Карничник, Иличич, Куртич, Зайц (Штулац, 84), Вербич (Ловрич, 31), Бийол, Гнезда Черин, Целар (Врховец, 90+4).
Кипр: Михаил, Антониадес, Димитриу, Лаифис, Андреу, Авраам, Артиматас, Кастанос, П.Сотириу, Папулис (Какуллис, 80), Тзионис (Эфрем, 74. Шполярич, 90).
Предупреждения: Куртич, 31. Андреу, 36. Артиматас, 40. Стоянович, 45. Кастанос, 83.
Судья: Иванов (Россия).
14 ноября. Любляна. Стадион «Стожице».
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