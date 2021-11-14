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Словения одержала победу в матче с Кипром

18:58
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Сборная Словении победила команду Кипра (2:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

У победителей забивали Миха Зайц и Адам Гнезда Черин. В составе гостей отличился Андроникос Какуллис.

Словения набрала 14 очков и вышла на четвертое место в группе Н. У Кипра пять очков и пятое место. Обе команды не смогли завоевать путевку на ЧМ-2022.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа

Группа H

Словения — Кипр — 2:1 (0:0)

Голы: Зайц, 48 (1:0). Гнезда Черин, 84 (2:0). Какуллис, 89 (2:1).

Словения: Облак, Стоянович, Балковец, Карничник, Иличич, Куртич, Зайц (Штулац, 84), Вербич (Ловрич, 31), Бийол, Гнезда Черин, Целар (Врховец, 90+4).

Кипр: Михаил, Антониадес, Димитриу, Лаифис, Андреу, Авраам, Артиматас, Кастанос, П.Сотириу, Папулис (Какуллис, 80), Тзионис (Эфрем, 74. Шполярич, 90).

Предупреждения: Куртич, 31. Андреу, 36. Артиматас, 40. Стоянович, 45. Кастанос, 83.

Судья: Иванов (Россия).

14 ноября. Любляна. Стадион «Стожице».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

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Евгений Петров все материалы автора
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