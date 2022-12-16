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Сегодня, 19:22

Хомуха: «Матч за третье место не надо убирать с чемпионата мира»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха рассказал, нужно ли на чемпионате мира отменять матч за третье место.

«Раз матч за 3-е место проводят, значит, для этого есть необходимые основания. Это призовое место, а не то что полуфиналист. Такой результат более престижен. Это не утешительная игра. Да, менее престижная, чем финал, но все хотят быть на строку выше. Считаю, что матч за 3-е место не надо убирать с чемпионата мира. Это завоеванное право, а не полученное. У кого будет больше мотивации в матче за 3-е место? У Марокко. Эта команда находится на подъеме, приехало большое количество их болельщиков», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

В субботу, 17 декабря, Марокко и Хорватия сыграют в матче за третье место на ЧМ-2022. Игра на стадионе «Халиф» начнется в 18.00 мск.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Хомуха
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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