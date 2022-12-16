Орещук: «Хочется, чтобы Месси выиграл ЧМ-2022. Не Аргентина, а конкретно Месси»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями финального матча ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной.

«Я буду болеть за сборную Франции, она фаворит финала. Месси объявил, что это будет его последняя игра на международном уровне. Хочется, чтобы французы выиграли, но в тоже время хочется, чтобы Месси выиграл кубок. Не Аргентина, а конкретно Месси. Его можно будет поставить в один ряд с Марадоной и Пеле. Сердце будет разрываться. Тяжелый матч будет матч для обеих команд, но Аргентина точно даст бой», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

Финальный матч ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 мск.