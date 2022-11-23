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Сегодня, 03:43

Дешам не считает, что рекорд Анри давит на Жиру

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Австралией (4:1) на чемпионате мира-2022 прокомментировал рекорд Оливье Жиру по голам за сборную. В этой встрече форвард оформил дубль и вышел на первое место в истории национальной команды, сравнявшись с Тьерри Анри.

«У него не было груза, который давил на него, я не знаю, искал ли он этот рекорд, может быть, лишь потому что вы много говорите с ним об этом. Помимо этого рекорда, для меня важно то, что он делает на поле... Сегодня у него была эффективность, тем лучше для него, но, прежде всего, это важный актив в атаке», — цитирует L'Equipe Дешама.

Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании (19.00 мск), а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом (13.00 мск).

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