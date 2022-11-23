Оливье Жиру — о рекорде по голам за сборную Франции: «Я не намерен останавливаться на достигнутом»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру отреагировал на то, что стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В матче чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1) он оформил дубль и сравнялся по забитым голам с Тьерри Анри — 51.

«Это большой повод для гордости, я не намерен останавливаться на достигнутом. Надеюсь продолжить соревнование, чтобы помочь команде реализовать нашу цель. Мы двигаемся от матча к матчу и стремимся стать лучше», — цитирует RMC Жиру.

Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании (19.00 мск), а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом (13.00 мск).