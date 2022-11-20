Терюшков: «Не вижу смысла смотреть матчи ЧМ-2022. Посмотрю, если будет финал Бразилия — Сербия»

Депутат Госдумы РФ и бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о своем отношении к ЧМ-2022 в Катаре.

«Я не вижу смысла смотреть чемпионат мира по футболу. Потому что-то, как нас оттуда выгнали, и та ЛГБТ и русофобская политика, которая проводится, делает все это неинтересным. Если будет финал Бразилия — Сербия, тогда посмотрю», — приводит Metaratings слова Терюшкова.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборные Сербии и Бразилии по итогам жеребьевки попали в группу G вместе с Камеруном и Швейцарией.

Матч группового этапа ЧМ-2022 Бразилия — Сербия состоится в четверг, 24 ноября и начнется в 22.00 по московскому времени.