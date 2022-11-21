ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 21 ноября
21 ноября состоится второй игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. В понедельник пройдут три матча: Англия — Иран, Сенегал — Нидерланды и США — Уэльс.
Все встречи покажет федеральный спортивный канал, канал «Матч Футбол 1» и сайт matchtv.ru.
ЧМ-2022. 21 ноября (понедельник)
Группа B. 16.00 мск. Англия — Иран (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)
Группа А. 19.00. Сенегал — Нидерланды (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)
Группа B. 22.00. США — Уэльс (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)
Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря.
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