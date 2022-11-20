Защитник «Баварии» и сборной Канады Дэйвис рассказал о своем восстановлении от травмы перед стартом ЧМ-2022

Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэйвис заявил, что готов выйти на поле в первом матче национальной команды на ЧМ-2022 против Бельгии, несмотря на мышечную травму.

«Я готов выйти в стартовом составе. Когда я получил травму, сначала был разочарован, как и вся команда. К счастью, все обошлось. Я еще не залечил травму, но все проходит отлично. Я доволен, что попал на ЧМ-2022 и представляю свою страну. Понимаю, что тренерский штаб меня вряд ли поставит в старт, шансы 50 на 50. Уверен, что тренеры знали, что я успею восстановиться и сыграю на турнире», — приводит TSN слова Дэйвиса.

Дэйвис присоединился к сборной Канады в пятницу, 18 ноября после того, как прошел лечение в расположении «Баварии».

Сборная Канады сыграет с Бельгией 23 ноября. Канадцы на ЧМ-2022 попали в группу F, в которой также выступят бельгийцы, Марокко и Хорватия.