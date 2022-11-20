ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:40

Защитник «Баварии» и сборной Канады Дэйвис рассказал о своем восстановлении от травмы перед стартом ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэйвис заявил, что готов выйти на поле в первом матче национальной команды на ЧМ-2022 против Бельгии, несмотря на мышечную травму.

«Я готов выйти в стартовом составе. Когда я получил травму, сначала был разочарован, как и вся команда. К счастью, все обошлось. Я еще не залечил травму, но все проходит отлично. Я доволен, что попал на ЧМ-2022 и представляю свою страну. Понимаю, что тренерский штаб меня вряд ли поставит в старт, шансы 50 на 50. Уверен, что тренеры знали, что я успею восстановиться и сыграю на турнире», — приводит TSN слова Дэйвиса.

Дэйвис присоединился к сборной Канады в пятницу, 18 ноября после того, как прошел лечение в расположении «Баварии».

Сборная Канады сыграет с Бельгией 23 ноября. Канадцы на ЧМ-2022 попали в группу F, в которой также выступят бельгийцы, Марокко и Хорватия.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Футбол
Сборная Канады по футболу
0
Читайте также
Талисман ЧМ-2018 волк Забивака принял участие в церемонии открытия чемпионата мира в Катаре
Трогательная история в матче открытия ЧМ. Вот почему эквадорцы праздновали голы, стоя на коленях
Сотрудники МЧС извлекли тело второго погибшего в результате пожара в центре Москвы
В Белоруссии задержали всех действовавших в рамках плана «Перамога» лиц
Экс-советник министра обороны США заявил о тотальных потерях ВСУ
Как вести себя на дороге
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Терюшков: «Не вижу смысла смотреть матчи ЧМ-2022. Посмотрю, если будет финал Бразилия — Сербия»
Гарри Кейн: «Я стараюсь не думать о таких вещах, как «Золотая бутса». Самое главное — попытаться выиграть ЧМ»
Капитан сборной Эквадора признан лучшим игроком матча открытия ЧМ-2022
Мостовой о матче открытия ЧМ-2022: «Из группы A выйдет тот, кто больше забьет Катару»
Катар и Эквадор повторили антирекорд ЧМ по количеству ударов по воротам
Трогательная история в матче открытия ЧМ. Вот почему эквадорцы праздновали голы, стоя на коленях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гарри Кейн: «Я стараюсь не думать о таких вещах, как «Золотая бутса». Самое главное — попытаться выиграть ЧМ»

Терюшков: «Не вижу смысла смотреть матчи ЧМ-2022. Посмотрю, если будет финал Бразилия — Сербия»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости