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Де Дзерби считает, что Макаллистер был одним из лучших игроков на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался о выступлении аргентинского полузащитника команды Алексиса Макаллистера на ЧМ-2022.

«Мы очень гордимся Алексисом. Он был одним из лучших игроков на турнире. Мы много переписывались, я очень рад за него. Теперь Алексис получит две недели отдыха», — приводит слова Де Дзерби BBC.

На турнире в Катаре Макаллистер сыграл в составе сборной Аргентины шесть матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Он вместе с командой выиграл ЧМ-2022, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
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