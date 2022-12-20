Де Дзерби считает, что Макаллистер был одним из лучших игроков на ЧМ-2022

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался о выступлении аргентинского полузащитника команды Алексиса Макаллистера на ЧМ-2022.

«Мы очень гордимся Алексисом. Он был одним из лучших игроков на турнире. Мы много переписывались, я очень рад за него. Теперь Алексис получит две недели отдыха», — приводит слова Де Дзерби BBC.

На турнире в Катаре Макаллистер сыграл в составе сборной Аргентины шесть матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Он вместе с командой выиграл ЧМ-2022, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти).