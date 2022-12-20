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Сегодня, 20:05

Источник: Павара обвиняют в негативном влиянии на атмосферу в сборной Франции на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник сборной Франции Бенжамен Павар был недоволен своей ролью в команде на ЧМ-2022 в Катаре, пишет журналист Ромэйн Молина.

Находясь на скамейке запасных, представитель «Баварии» позволял себе «неуместные замечания» товарищам по команде. Ситуация обострилась в финале, что привело к разговору на повышенных тонах с главным тренером Дидье Дешамом.

Отмечается, что поведение Павара накаляло атмосферу внутри коллектива.

Ранее у футболиста произошел конфликт с руководством «Баварии». Павар заявил, что останется в команде только в том случае, если главный тренер Юлиан Нагельсманн гарантирует ему игру в центре обороны.

Бенжамен Павар
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
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