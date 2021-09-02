Далич считает, что сборная России отлично сыграла против Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против России (0:0) отметил, что ничья в Москве — неплохой результат.

— Стратегически ничья в Москве вас устраивает?

— По нашей оценке, нам нужно набрать 20 или 21 очко. То очко, которое сегодня получили, — это хорошо, но хотелось бы взять их как можно быстрее. Не стоит думать, что два последующих матча будут легче. Мы постоянно в дороге, нет времени отдохнуть между матчами. Но в плане стратегии очко здесь — не так плохо.

— Чем соперник вас удивил, помимо Миранчука в атаке?

— Не могу комментировать тактику Карпина. Сегодня сборная России сыграла отлично. Уверен, тренер знал, что он делает, и хорошо изучил нашу игру.