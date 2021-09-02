Далич рассказал, чем ему помогли Олич и Чорлука перед матчем с Россией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против России (0:0) рассказал, чем ему помогли Ивица Олич и Ведран Чорлука.

— У вас в штабе целая группа людей, работавших или игравших в РПЛ. Чем именно помогли их рекомендации?

— Да, Олич играл и несколько месяцев тренировал ЦСКА, Чорлука играл семь лет в «Локомотиве», Плетикоса провел много лет в «Спартаке» и «Ростове». Они отлично знают игроков российской сборной и смогли предоставить нам полную картину. Мы были очень хорошо готовы к игре. Не говорю уже о том, что Ловрен, Влашич и другие игроки из РПЛ тоже в теме. Мы хорошо знали о том, как играют Миранчук, Головин, Смолов, Дивеев, другие игроки, но это не помогло нам сегодня выиграть.