Далич довызвал двух футболистов в сборную Хорватии перед матчем с Россией, Ковачич точно пропустит игру

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич включил в состав национальной команды перед ноябрьскими матчами отборочного турнира ЧМ-2022 двух футболистов, сообщает хорватский медиахолдинг 24sata.

На игры с Мальтой (11 ноября) и Россией (14 ноября) вызваны полузащитник Лука Сучич и нападающий Антонио Чолак. Отмечается, что хавбек «Челси» Матео Ковачич точно не сможет помочь своей сборной из-за травмы, а приезд защитника «Торино» Йосипа Брекало в национальную команду находится под вопросом, поскольку тот также может не успеть восстановиться от повреждения, полученного в клубе.

За 2 тура до конца групповой стадии европейского отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия занимает второе место в группе H с 17 очками, сборная России лидирует с 19 очками.