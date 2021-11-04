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Далич довызвал двух футболистов в сборную Хорватии перед матчем с Россией, Ковачич точно пропустит игру

15:30
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич включил в состав национальной команды перед ноябрьскими матчами отборочного турнира ЧМ-2022 двух футболистов, сообщает хорватский медиахолдинг 24sata.

На игры с Мальтой (11 ноября) и Россией (14 ноября) вызваны полузащитник Лука Сучич и нападающий Антонио Чолак. Отмечается, что хавбек «Челси» Матео Ковачич точно не сможет помочь своей сборной из-за травмы, а приезд защитника «Торино» Йосипа Брекало в национальную команду находится под вопросом, поскольку тот также может не успеть восстановиться от повреждения, полученного в клубе.

За 2 тура до конца групповой стадии европейского отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия занимает второе место в группе H с 17 очками, сборная России лидирует с 19 очками.

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры