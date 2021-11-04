Карпин зажигает под песню «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь» на дне рождения Глебова. Видео
12:40
Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил празднование дня рождения полузащитника «Ростова» Данила Глебова. Футболисту исполнилось 22 года.
Бывший тренер ростовской команды танцевал под песню «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь».
В ноябре сборная России сыграет заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).
На данный момент национальная команда занимает первое место в группе Н, набрав 19 очков в 8 матчах.
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