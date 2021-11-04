Карпин зажигает под песню «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь» на дне рождения Глебова. Видео

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил празднование дня рождения полузащитника «Ростова» Данила Глебова. Футболисту исполнилось 22 года.

Бывший тренер ростовской команды танцевал под песню «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь».

В ноябре сборная России сыграет заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).

На данный момент национальная команда занимает первое место в группе Н, набрав 19 очков в 8 матчах.