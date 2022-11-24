ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 24 ноября

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24 ноября состоится пятый игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре.

В четверг пройдут четыре матча: Швейцария — Камерун, Уругвай — Южная Корея, Португалия — Гана и Бразилия — Сербия.

Все встречи покажет федеральный спортивный канал, канал «Матч Футбол 1» и сайт matchtv.ru.

ЧМ-2022. 24 ноября (четверг)

Группа G. 13.00 мск. Швейцария — Камерун (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Группа H. 16.00 мск. Уругвай — Южная Корея (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Группа H. 19.00 мск. Португалия — Гана (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Группа G. 22.00 мск. Бразилия — Сербия (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)