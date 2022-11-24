ЧМ-2022, турнирная таблица группы F: Бельгия лидирует
Состоялись матчи 1-го тура чемпионата мира-2022 в группе F.
Марокко и Хорватия сыграли вничью, Бельгия победила Канаду.
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Группа F
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И
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В
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Н
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П
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М
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О
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1. Бельгия
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1
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1
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0
|
0
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1-0
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3
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2. Марокко
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1
|
0
|
1
|
0
|
0-0
|
1
|
3. Хорватия
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1
|
0
|
1
|
0
|
0-0
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1
|
4. Канада
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1
|
0
|
0
|
1
|
0-1
|
0
Следующие матчи: 27 ноября Бельгия — Марокко (16:00), Хорватия — Канада (19:00), 1 декабря Хорватия — Бельгия (18:00), Канада — Марокко (18:00).
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