Черчесов догнал Хиддинка по победам со сборной России
Сборная России в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 обыграла в Сочи Словению — 2:1. Для Станислава Черчесова эта победа стала 22-й в 51-м матче на посту главного тренера национальной команды. 57-летний специалист сравнялся по числу выигранных матчей с Гусом Хиддинком, который с 2006 по 2010 год провел с командой 39 матчей. Рекорд команды по встречам (60) и победам (36) удерживает Олег Романцев, работавший со сборной с 1994 по 1996 и с 1999 по 2002 годы.
(Кирилл Бурдаков)
Тренеры сборной России по футболу
|
Тренер
|
Годы
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
Олег Романцев
|
1994-1996, 1999-2002
|
60
|
36
|
14
|
10
|
120-50
|
122
|
67,78
|
Станислав Черчесов
|
2016-н.в.
|
51
|
22
|
12
|
17
|
94-68
|
78
|
50,98
|
Гус Хиддинк
|
2006-2010
|
39
|
22
|
7
|
10
|
66-39
|
73
|
62,39
|
Фабио Капелло
|
2012-2015
|
33
|
17
|
11
|
5
|
56-22
|
62
|
62,63
|
Дик Адвокат
|
2010-2012
|
24
|
12
|
8
|
4
|
32-13
|
44
|
61,11
|
Павел Садырин
|
1992-1994
|
23
|
12
|
6
|
5
|
40-23
|
42
|
60,87
|
Борис Игнатьев
|
1996-1998
|
20
|
8
|
8
|
4
|
30-17
|
32
|
53,33
|
Георгий Ярцев
|
2003-2005
|
19
|
8
|
6
|
5
|
32-27
|
30
|
52,63
|
Леонид Слуцкий
|
2015-2016
|
13
|
6
|
2
|
5
|
23-17
|
20
|
51,28
|
Валерий Газзаев
|
2002-2003
|
9
|
4
|
2
|
3
|
18-14
|
14
|
51,85
|
Юрий Семин
|
2005
|
7
|
3
|
4
|
0
|
12-4
|
13
|
61,90
|
Анатолий Бышовец
|
1998
|
6
|
0
|
0
|
6
|
5-14
|
0
|
0,00
|
Александр Бородюк
|
2006
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0-1
|
1
|
16,67
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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