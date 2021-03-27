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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Черчесов догнал Хиддинка по победам со сборной России

19:05
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Сборная России в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 обыграла в Сочи Словению — 2:1. Для Станислава Черчесова эта победа стала 22-й в 51-м матче на посту главного тренера национальной команды. 57-летний специалист сравнялся по числу выигранных матчей с Гусом Хиддинком, который с 2006 по 2010 год провел с командой 39 матчей. Рекорд команды по встречам (60) и победам (36) удерживает Олег Романцев, работавший со сборной с 1994 по 1996 и с 1999 по 2002 годы.

(Кирилл Бурдаков)

Тренеры сборной России по футболу

Тренер

Годы

И

В

Н

П

М

О

% очков

Олег Романцев

1994-1996, 1999-2002

60

36

14

10

120-50

122

67,78

Станислав Черчесов

2016-н.в.

51

22

12

17

94-68

78

50,98

Гус Хиддинк

2006-2010

39

22

7

10

66-39

73

62,39

Фабио Капелло

2012-2015

33

17

11

5

56-22

62

62,63

Дик Адвокат

2010-2012

24

12

8

4

32-13

44

61,11

Павел Садырин

1992-1994

23

12

6

5

40-23

42

60,87

Борис Игнатьев

1996-1998

20

8

8

4

30-17

32

53,33

Георгий Ярцев

2003-2005

19

8

6

5

32-27

30

52,63

Леонид Слуцкий

2015-2016

13

6

2

5

23-17

20

51,28

Валерий Газзаев

2002-2003

9

4

2

3

18-14

14

51,85

Юрий Семин

2005

7

3

4

0

12-4

13

61,90

Анатолий Бышовец

1998

6

0

0

6

5-14

0

0,00

Александр Бородюк

2006

2

0

1

1

0-1

1

16,67

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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