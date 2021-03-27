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«Отдзюбили словенцев!» Реакция болельщиков на победу сборной России

19:06
27 марта. Сочи. Россия - Словения - 2:1. Игроки сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
27 марта. Сочи. Россия - Словения - 2:1. Игроки сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России обыграла Словению в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 2:1. Дубль в составе национальной команды оформил капитан Артем Дзюба.

После игры болельщики остались довольны выступлением команды.

Miradora: «Ну хотя бы наши в футболе победили!!!»

GeikoRussia: «Только в России сейчас нормальный футбол, со зрителями».

SFAINE2: «Отзюбили словенцев».

Nekuhulin19: «Очень достойно сыграла наша сборная против словенцев. Во втором тайме не дали ни единого шанса забить. Всех с победой!»

traktor_bang: «Я бил их еще в Югославии, ударял по ним еще когда они были Австро-Венгрией» — прокомментировал Юрий Жирков удар по воротам словенцев".

GamingStrem: «Дзюба мощь, словенцев растолкал как детей».

Россия — Словения

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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