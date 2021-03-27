«Отдзюбили словенцев!» Реакция болельщиков на победу сборной России
Сборная России обыграла Словению в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 2:1. Дубль в составе национальной команды оформил капитан Артем Дзюба.
После игры болельщики остались довольны выступлением команды.
Miradora: «Ну хотя бы наши в футболе победили!!!»
GeikoRussia: «Только в России сейчас нормальный футбол, со зрителями».
SFAINE2: «Отзюбили словенцев».
Nekuhulin19: «Очень достойно сыграла наша сборная против словенцев. Во втором тайме не дали ни единого шанса забить. Всех с победой!»
traktor_bang: «Я бил их еще в Югославии, ударял по ним еще когда они были Австро-Венгрией» — прокомментировал Юрий Жирков удар по воротам словенцев".
GamingStrem: «Дзюба мощь, словенцев растолкал как детей».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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