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Черногория одержала победу в матче с Гибралтаром

19:01
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Черногория обыграла Гибралтар (4:1) в матче второго тура европейского отборочного турнира ЧМ-2022.

У победителей отличились Фатош Бечирай, Марко Симич, Жарко Томашевич и Стеван Йоветич. У гостей с пенальти забил Рис Стич.

Черногория набрала шесть очков и вышла в лидеры группы G. У Гибралтара ноль очков и последнее, шестое место.

ЧМ-2022

Отборочный турнир

Европа

Группа G

2-й тур

Черногория — Гибралтар — 4:1 (2:1)

Голы: Бечирай, 26 (1:0). Стич, 30 — с пенальти (1:1). Симич, 43 (2:1). Томашевич, 53 (3:1). Йоветич, 80 (4:1).

Черногория: Миятович, Томашевич, Симич, Радунович, Бакич (Вулай, 26), Косович (Лагатор, 60), Йовович, Вукчевич, Хакшабанович (Больевич, 60), Бечирай (Йоветич, 46), Джурджевич (Мартинович, 77).

Гибралтар: Голдвин, Саджент, Джолли, Босио (Эрнандес, 51), Барнетт, Сантос, Моулдс, Понс (Уокер, 65), Бадр (Кумбс, 46), Валарино (Уайсмэн, 81), Стич (Борг, 65).

Предупреждения: Голдвин, 14. Понс, 21. Стич, 27. Вулай, 30.

Судья: Шюттенгрубер (Австрия).

27 марта. Подгорица. Стадион «Градски».

Черногория — Гибралтар

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