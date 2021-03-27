Черногория одержала победу в матче с Гибралтаром
Черногория обыграла Гибралтар (4:1) в матче второго тура европейского отборочного турнира ЧМ-2022.
У победителей отличились Фатош Бечирай, Марко Симич, Жарко Томашевич и Стеван Йоветич. У гостей с пенальти забил Рис Стич.
Черногория набрала шесть очков и вышла в лидеры группы G. У Гибралтара ноль очков и последнее, шестое место.
ЧМ-2022
Отборочный турнир
Европа
Группа G
2-й тур
Черногория — Гибралтар — 4:1 (2:1)
Голы: Бечирай, 26 (1:0). Стич, 30 — с пенальти (1:1). Симич, 43 (2:1). Томашевич, 53 (3:1). Йоветич, 80 (4:1).
Черногория: Миятович, Томашевич, Симич, Радунович, Бакич (Вулай, 26), Косович (Лагатор, 60), Йовович, Вукчевич, Хакшабанович (Больевич, 60), Бечирай (Йоветич, 46), Джурджевич (Мартинович, 77).
Гибралтар: Голдвин, Саджент, Джолли, Босио (Эрнандес, 51), Барнетт, Сантос, Моулдс, Понс (Уокер, 65), Бадр (Кумбс, 46), Валарино (Уайсмэн, 81), Стич (Борг, 65).
Предупреждения: Голдвин, 14. Понс, 21. Стич, 27. Вулай, 30.
Судья: Шюттенгрубер (Австрия).
27 марта. Подгорица. Стадион «Градски».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю