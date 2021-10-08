Спиридонов: «После Стаса начали играть раскованнее, но словаки нас возили всю игру»

Волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал победу сборной России в матче отборочного турнира Чемпионата мира—2022 против Словакии (1:0).

«Словаки нас возили всю игру. Сафонов спас пару раз. Считаю, что мы начали играть более расковано, после усатого Стаса, немного расслабленнее. Это дает свои плоды: 4 игры и нет пропущенных голов. Победителей не судят. Хоть руками мы играем, главное, что есть очки. Надеюсь, в следующем году посмотрю матч в Катаре. Удача сопутствует сильнейшим. Не может постоянно везти. Кто бы что ни думал, но это закономерность. Если раньше над сборной мы смеялись, то сейчас приятно на нее смотреть. Приятно слушать Карпина. Он спокойно и четко все говорит», — сказал Спиридонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Сборная России на стадионе в Казани принимала команду Словакии в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре. Россияне одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Все решил автогол в первом тайме. Лидер словаком Милан Шкриньяр срезал мяч в свои ворота.