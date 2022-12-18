Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:55

Чемпион мира 1966 года Джефф Херст поддержал Мбаппе после поражения в финале ЧМ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший футболист сборной Англии, чемпиона мира 1996 года Джефф Херст поддержал нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после поражения в финале ЧМ-2022 от Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти).

«Мои поздравления Мбаппе, что бы не случилось. Это был отличный забег!», — написал Херст в Twitter.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил хет-трик в финале чемпионата мира против сборной Аргентины.

Мбаппе стал лишь вторым футболистом в истории, который сделал подобное. Ранее это удавалось только англичанину Джеффу Херсту в финале ЧМ-1966.

Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
Месси поедет на финал из студенческой общаги. Мбаппе — из суперотеля, где живут Мутко и Федун. Катар готовится к развязке ЧМ
Кубок Месси, хет-трик Мбаппе и третья звезда Аргентины: события суперфинала ЧМ-2022
Экономист назвал просьбу Зеленского к беженцам намеком на близкий крах
Сборная Аргентины победила Францию на ЧМ в Катаре и стала чемпионом мира
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Варан: «Целый час нас не было в игре. Но мы вернулись и тоже могли победить»
Орлов назвал финал ЧМ в Катаре лучшим на своей памяти
«Теперь Месси на уровне Марадоны. А Мбаппе будет править следующие 10 лет». Орлов — о финале ЧМ
Первые фото Месси с кубком мира после финала ЧМ-2022
Леандро Фернандес: «Есть только два Бога в футболе — Месси и Марадона»
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал футболистов после поражения в финале ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самедов назвал потрясающим финал чемпионата мира-2022

Осинькин назвал финал ЧМ в Катаре самым зрелищным за всю историю турнира
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости