Чемпион мира 1966 года Джефф Херст поддержал Мбаппе после поражения в финале ЧМ

Бывший футболист сборной Англии, чемпиона мира 1996 года Джефф Херст поддержал нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после поражения в финале ЧМ-2022 от Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти).

«Мои поздравления Мбаппе, что бы не случилось. Это был отличный забег!», — написал Херст в Twitter.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил хет-трик в финале чемпионата мира против сборной Аргентины.

Мбаппе стал лишь вторым футболистом в истории, который сделал подобное. Ранее это удавалось только англичанину Джеффу Херсту в финале ЧМ-1966.