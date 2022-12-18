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Сегодня, 21:53

Самедов назвал потрясающим финал чемпионата мира-2022

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу Аргентины на ЧМ-2022. В финале турнира в Катаре аргентинцы обыграли Францию (3:3, пенальти 4:2).

«Это потрясающий финал! Вполне возможно, что он лучший в истории. Праздник футбола. Я болел за Аргентину. Рад за Месси и Аргентину. В первую очередь, это победа сборной. Во главе этой команды есть великий футболист, который выиграл, наверное, свой самый важный трофей», — сказал Самедов «СЭ».

35-летний Месси впервые выиграл чемпионат мира и во второй раз в карьере был признан лучшим игроком ЧМ.

Александр Самедов
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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