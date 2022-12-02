Штоффельсхаус о кризисе тренеров в Германии: «Тухель и Нагельсманн не пробились бы наверх при нынешних ценах на обучение»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус поделился мнением о тренерском кризисе в Германии.

— Не справился Ханси Флик? Или подбор футболистов не столь хорош?

— Я не думаю, что Флик — слабый тренер. В «Баварии» он доказывал свою состоятельность. Да, есть проблемы с составом. И мне кажется, что пора задавать вопросы Немецкому футбольному союзу. После провала на Евро-2000 была принята программа, созданы прекрасные центры по всей стране, это давало плоды, сборная вернулась на вершину. Но в последние годы вновь пошел спад, и в нем надо разбираться. Есть ощущение, что многое пущено на самотек. Вроде как программа работает, центры тоже, ну и отлично. Однако мир меняется. Даже по своему шестилетнему сыну могу судить, который с пеленок в восторге от футбола, два года назад начал заниматься, но это время, по моим ощущениям, для него фактически потеряно. Детишки играют семь на семь. И сколько раз ты коснешься мяча? Естественно, удовольствия от такой игры мало. Но такова программа, и тренер ей следует.

В Германии 8 миллионов занимающихся футболом, это рекордные показатели — каждый десятый в стране. Но DFB фактически все время уделяет первой сборной, вершине пирамиды, хотя уже очевидно, что проблемы где-то глубже. Талантов много, но они почему-то не доходят до взрослого футбола. В первую очередь проблемы с защитниками. Надо анализировать.

Вторая тема — тренеры. Чтобы получить лицензию PRO, ты должен заплатить в сумме около 30 тысяч евро, за лицензию А — около 10 тысяч. Кто себе может позволить такое? Только экс-профи. А кто лучшие тренеры за последние годы? Клопп, Тухель и Нагельсман. Юрген еще играл во второй бундеслиге, а Тухеля и Нагельсмана с большой долей вероятности мы могли бы не увидеть на высшем уровне. Потому что не хватило бы денег.

Считаю, что таким образом мы отсекаем массу перспективных специалистов. А решать, кто сильный, а кто слабый тренер, должен рынок, а не наличие сертификата. Да, образование требуется, но раньше цены были в три раза ниже. Многие могли себе позволить заплатить, а дальше уже результаты на поле решали — приглашают тебя в команду сильнее или нет.

Чтобы получить сертификат менеджера, я заплатил 16 900 евро. Это не обучение в университете, а обучающий курс. Почему такой дорогой? Да, он не обязателен, но пройти его было бы многим полезно, однако позволить себе сложно.

На ЧМ-2022 в Катаре сборная Германии не смогла выйти в плей-офф. Команда заняла третье место в группе E с 4 очками в 3 матчах, уступив ставшей второй Испании по разности забитых и пропущенных мячей.