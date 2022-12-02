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Сегодня, 17:42

Ван Гал заявил, что сборная Нидерландов хочет выиграть чемпионат мира-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал о планах национальной команды на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Нидерланды хотят выиграть чемпионат мира в Катаре. У нас осталось четыре матча, после которых мы посмотрим, что произойдет дальше. Я уже говорил в интервью, что я обязательно получу предложения о контракте, если мы выиграем турнир. Но, если верить нидерландской прессе, нам это не удастся сделать», — цитирует специалиста Mundo Deportivo.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Нидерландов вышла в плей-офф мирового первенства из группы А с первого места. В матче 1/8 финала турнира команда встретится с США завтра, 3 декабря, начало — 18.00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Луи ван Гал
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