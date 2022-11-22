Червиченко назвал причину поражения Аргентины от Саудовской Аравии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспорндентом «СЭ» прокомментировал поражение Аргентины в матче против Саудовской Аравии на ЧМ-2022 (1:2).

«Расслабились, думали, что еще десять забьют. Получили два шальных мяча и не смогли собраться. Везло, конечно, с аудитом. С выгоднейших позиций не забивали. Однако бывает так, что первый матч команда проваливает, а в итоге выигрывает чемпионат. Я считаю, что ничего не пропало и вполне возможно, что Аргентина будет еще очень высоко. Саудовская Аравия не обыгрывала их по игре. Они не давили, не атаковали. Аргентина не защищалась. Три атаки успешные прошли и два раза мяч залетел. Вот и все», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия набрала 3 очка. У Аргентины — 0.