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Сегодня, 15:35

Червиченко назвал причину поражения Аргентины от Саудовской Аравии

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспорндентом «СЭ» прокомментировал поражение Аргентины в матче против Саудовской Аравии на ЧМ-2022 (1:2).

«Расслабились, думали, что еще десять забьют. Получили два шальных мяча и не смогли собраться. Везло, конечно, с аудитом. С выгоднейших позиций не забивали. Однако бывает так, что первый матч команда проваливает, а в итоге выигрывает чемпионат. Я считаю, что ничего не пропало и вполне возможно, что Аргентина будет еще очень высоко. Саудовская Аравия не обыгрывала их по игре. Они не давили, не атаковали. Аргентина не защищалась. Три атаки успешные прошли и два раза мяч залетел. Вот и все», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия набрала 3 очка. У Аргентины — 0.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Андрей Червиченко
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