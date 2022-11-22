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Сегодня, 15:31

Лапочкин заявил, что судьи добавляют много времени к матчам ЧМ согласно правилам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский арбитр Сергей Лапочкин объяснил, почему судьи на чемпионате мира в Катаре добавляют много времени к матчам.

«Ничего в этом неожиданного. Просто судьям дали установки компенсировать все затраченное время, в соответствии с правилами игры: и на празднование гола, и на вынесение санкций, и на задержки, и на вмешательство ВАР. Люди хотят смотреть футбол. Этим специально занимается второй резервный арбитр. У него есть еще другие обязанности — если что-то с системой видеопомощи произойдет, он пойдет в комнату и там будет работать. А другая обязанность да, считать время. Технология простая: часы, секундомер. Тут ничего нового. Просто пришли рекомендации — соблюдать правила игры. К этому не привыкли», — приводит слова Лапочкина «РБ Спорт».

Он также отметил, что грязное время продолжает идти в случае, если мяч уходит в аут или на угловой. По его словам, сейчас идет речь о том, что написано в правилах играх.

«Например, забит гол — на это никогда не добавляли время. Или замена. Раньше на глазок «накидывали» 30 секунд. А она может идти и 45 секунд, и больше. Или, когда такая травма как у вратаря Ирана, все понимают, что минутой тут не обойдешься», — добавил Лапочкин.

Арбитр сомневается, что данное правило будет применено на матчах Кубка России. По его словам, руководители других турниров должны сначала все проанализировать.

«Вот телевизионщики переживают: как же теперь трансляции, сетка вещания, рекламные кампании? Ну, вот те, кто платит, соберутся и решат, нужны ли такие нововведения, хорошо это или плохо», — сказал Лапочкин.

Матч группы В чемпионата мира-2022 Англия — Иран (6:2) продлился 117 минут. Главный арбитр встречи Рафаэл Клаус добавил к основному времени первого тайма 14 минут и 10 минут — ко второму. Однако в добавленное ко второму тайму время был назначен пенальти в ворота сборной Англии. Футболисты провели на поле 117 минут. Таким образом первый тайм этого матча стал самым длинным в истории ЧМ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-lapochkin-nichego-novogo-v-tom-chto-sud-i-dobavlyayut-vremya-k-matcham-chempionata-mira-prosto-stali-soblyudat-pravila-igry/
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