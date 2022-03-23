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Сегодня, 10:49

Рикельме: «Чтобы Аргентина выиграла чемпионате мира, нужно, чтобы у Месси все было хорошо»

Рикельме высказался о шансах сборной Аргентины на победу на чемпионате мира
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» и вице-президент «Бока Хуниорс» Хуан Роман Рикельме ответил на вопрос о том, претендует ли сборная Аргентины на победу на чемпионате мира 2022 года.

«С Месси шансы есть всегда, — приводит слова Рикельме Ole. — У сборной Аргентины есть лучший футболист из всех. Не сомневаюсь, нас ждет отличный турнир. Чтобы Аргентина выиграла чемпионате мира, нужно, чтобы у Месси все было хорошо. Всегда нужно верить в Лионеля».

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Лионель Месси
Хуан Роман Рикельме
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Сборная Аргентины по футболу
ФК Барселона
ФК Бока Хуниорс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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