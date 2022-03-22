Андрей Ярмоленко прокомментировал предстоящий матч сборной Украины с Шотландией в стыках к ЧМ-2022

Полузащитник сборной Андрей Ярмоленко рассказал о желании выиграть чемпионат мира в Катаре.

«Сейчас думать о футболе сложно. Но в матче с Шотландией мы отдадим себя на 100 процентов своих возможностей. Слышал, что нашу команду предлагают напрямую пустить на чемпиона мира, но считаю, это неправильно. Мы должны сами добиться этого права и сражаться за победу. Кто будет сильнее, тот и поедет в Катар», — цитирует Ярмоленко Sport.

Время проведения матча Украины с Шотландией в стыках ЧМ-2022 пока не сообщалось.