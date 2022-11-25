Игроки сборной Саудовской Аравии получат по Rolls-Royce за победу над Аргентиной на ЧМ-2022

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд сделает подарки футболистам национальной команды за победу в матче первого тура группы С чемпионата мира-2022 (2:1).

Каждый игрок получит автомобиль марки Rolls-Royce от королевской семьи.

Саудовская Аравия набрала 3 очка и возглавила турнирную таблицу группы С. В следующем матче команда француза Эрве Ренара сыграет с Польшей. Встреча пройдет 26 ноября в 16.00 по московскому времени.