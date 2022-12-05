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Сегодня, 20:58

Неймар выйдет в основном составе сборной Бразилии на матч 1/8 финала ЧМ-2022 с Кореей

Иван Шитик
Корреспондент
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Неймар.
Фото Reuters

Сборная Бразилии в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре сыграет с командой Кореи. Стали известны составы команд на эту встречу.

В основу бразильской сборной вернулся нападающий Неймар, который восстановился после травмы.

Бразилия: Алиссон, Данило, Т.Силва, Маркиньос, Милитао, Каземиро, Пакета, Ришарлисон, Рафинья, Винисиус, Неймар.

Корея: Ким Сын Гю, Ким Джин Су, Ким Мин Чжэ, Ким Мун Хван, Ким Юн Гвон, Чун Ву Юн, Хван Ин Бом, Ли Чжа Сун, Хван Хи Чан, Сон Хын Мин, Чо Гю Сон.

ЧМ-2022: Бразилия&nbsp;&mdash; Корея и&nbsp;Япония&nbsp;&mdash; Хорватия. ЧМ-2022: Бразилия против сенсации из Кореи, Хорватия прошла Японию в серии пенальти. Онлайн-трансляция

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Неймар Сантос
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Кореи по футболу
1
4
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