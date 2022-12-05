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Хорватский журналист: «В России пенальти вывели нас в финал. Почему бы не повторить все в Катаре?»

Хорватский журналист отреагировал на выход сборной Хорватии в четвертьфинал ЧМ-2022
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Маркац прокомментировал «СЭ» выход сборной Хорватии в четвертьфинал чемпионата мира-2022 после победы над Японией (1:1, 3:1 — по пенальти).

«Мы снова в восьмерке лучших в мире! Страна с населением 4,5 миллиона человек. Феноменально! Сложная игра, может быть, все прошло тяжелее, чем ожидалось, но это чемпионат мира: легких противников не бывает. В России пенальти вывели нас в финал. Почему бы не повторить все в Катаре?» — сказал Маркац «СЭ».

Хорватия в 1/4 финала сыграет с победителем матча Бразилия — Корея, который также пройдет 5 декабря. Четвертьфинальный матч назначен на 9 декабря.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Хорватии по футболу
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