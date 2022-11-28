Лам: «Я бы не ставил Фюллькруга в стартовый состав сборной Германии»

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам оценил игру немецкого нападающего Никласа Фюллькруга в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2022 против Испании (1:1). Форвард забил гол в этой встрече.

«Я бы не стал ставить Фюллькруга в стартовый состав. У сборной Германии есть более талантливые футболисты. Кроме того, он более результативен, когда выходит на поле ближе к концу игры. Он — отличный вариант, когда нужно переломить ход встречи. Я ни в коем случае не принижаю соперника, но победа Германии в игре с Коста-Рикой в следующем туре просто обязательна», — цитирует Redaktions Netzwerks Deutschland.

Сборная Испании, набравшая 4 очка, занимает первое место в турнирной таблице группы E. Команда Германии с 1 баллом располагается на четвертой строчке. Вторыми идут японцы (3 очка), третьими — футболисты Коста-Рики (3).

В заключительном туре немцы встретятся с командой Коста-Рики 1 декабря.