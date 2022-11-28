Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 14:56

Арабские музыканты исполнили русские мелодии для болельщиков ЧМ в Катаре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Сербские болельщики.
Фото Reuters

Сербские болельщики танцевали под мелодии русских песен, которые исполнили арабские музыканты перед началом матча между сборными Сербии и Камеруна на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает РИА «Новости».

Организаторы чемпионата устроили выступления различных музыкальных коллективов перед началом матча на территории стадиона «Аль-Джануб» в городе Аль-Вакра. Одна из арабских групп исполнила мелодии известных русских песен «Калинка-малинка», «Катюша» под которые активно танцевали сербские болельщики. Отмечается, что выступления российских фольклорных коллективов проходят ежедневно на территории учреждений культуры Катара.

Кроме того, футбольные болельщики могут посмотреть спектакль «Лебединое озеро» на льду в организованной россиянами фан-зоне вблизи стадиона в городе Люсейль, где пройдет финальный матч ЧМ.

28 ноября сборная Сербии сыграла вничью с Камеруном (3:3) В группе G обе команды набрали по одному очку, однако по дополнительным показателям выше находится африканская команда. 2 декабря сборная Сербии встретится со Швейцарией, Камерун сыграет с Бразилией. Обе игры пройдут в 22:00 по мск.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221128/muzyka-1834764626.html
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Сербии по футболу
1
0
Читайте также
Иран призывает дисквалифицировать сборную США за скандальное фото с флагом
Беспорядки в Бельгии после победы Марокко и харакири для Японии. Обзор мировых СМИ
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Как удешевить производство
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
«Чувствую боль каждый день». Опасная травма поставила под угрозу карьеру Роналду
Южная Корея — Гана: стартовые составы на матч чемпионата мира-2022
3:3! Камерун и Сербия сыграли вничью на ЧМ-2022
ЧМ-2022: Камерун и Сербия сыграли 3:3 и другие матчи дня. Онлайн-трансляция 28 ноября
Месси — не сволочь, у него просто нет мозгов. Но мексиканцам все равно, почему Лео их оскорбил
Стюарды не пускали болельщиков на матч Камерун — Сербия. Все из-за фанатов без билетов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камерунский футболист снова сыграл в матче ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом

3:3! Камерун и Сербия сыграли вничью на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости