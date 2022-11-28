Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 14:43

Камерунский футболист снова сыграл в матче ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Игрок сборной Камеруна Гаэль Ондуа снова вышел на матч чемпионата мира-2022 с российским флагом на бутсах. На этот раз он появился на поле в игре против Сербии.

24 ноября футболист играл в таких бутсах в матче первого тура группового турнира с командой Швейцарии (0:1). После встречи Ондуа заявил, что это знак уважения к стране, в которой он вырос.

Ранее стало известно, что ФИФА не станет наказывать Ондуа за этот жест.

Гаэль Ондуа
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Камеруна по футболу
1
0
Читайте также
Чемпионат мира усугубляет мировые конфликты: спорт — разобщает
Беспорядки в Бельгии: марокканцы победили на ЧМ-2022, а фанаты разнесли центр Брюсселя
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Как удешевить производство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стюарды не пускали болельщиков на матч Камерун — Сербия. Все из-за фанатов без билетов
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости