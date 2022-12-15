Тшуамени: «У сборной Аргентины есть много сильных сторон и кроме Месси»

Полузащитник сборной Франции Орельен Тшуамени после победы над Марокко (2:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022 поделился ожиданиями от финала.

«Что нужно сделать, чтобы остановить Лео Месси в воскресенье? Необходимо хорошо защищаться. Нам придется проявить все свои лучшие качества. Это финал чемпионата мира, есть Месси, но есть и много других сильных сторон у Аргентины. Мы должны быть готовыми, хорошо осознавая возможности, которые у нас есть, чтобы написать историю. Посмотрим, что будет», — цитирует L'Equipe Тшуамени.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.