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Сегодня, 04:04

Тшуамени: «У сборной Аргентины есть много сильных сторон и кроме Месси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Орельен Тшуамени.
Фото Global Look Press

Полузащитник сборной Франции Орельен Тшуамени после победы над Марокко (2:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022 поделился ожиданиями от финала.

«Что нужно сделать, чтобы остановить Лео Месси в воскресенье? Необходимо хорошо защищаться. Нам придется проявить все свои лучшие качества. Это финал чемпионата мира, есть Месси, но есть и много других сильных сторон у Аргентины. Мы должны быть готовыми, хорошо осознавая возможности, которые у нас есть, чтобы написать историю. Посмотрим, что будет», — цитирует L'Equipe Тшуамени.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.

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Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Орельен Тчуамени
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