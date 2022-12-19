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Головин назвал великим финальный матч ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией

Отдел футбола «СЭ»
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Александра Головин.
Фото Global Look Press

Полузащитник сборной России и «Монако» Александра Головин поделился впечатлениями от финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Что и говорить, получился великий матч. Финал, который войдет в историю мирового футбола. Сборная Аргентина и Лионель Месси долго шли к этому Кубку мира и в итоге добились своей цели. У Франции тоже отличная сборная, отыграться сначала с 0:2, а потом еще раз в дополнительное время — для этого нужно иметь огромную волю и характер», — заявил Головин.

Футболист также ответил на вопрос о влиянии Лионеля Месси и Килиана Мбаппе на качество футбола в чемпионате Франции.

«Приятно ли что Месси и Мбаппе играют в чемпионате Франции? Здесь очень много хороших игроков, не только они. В той же сборной Франции есть ребята, которые играли раньше или играют сейчас в «Монако». Против многих играл в матчах лиги 1. Все они большие мастера высочайшего уровня. Знаю, на что они способны. В принципе все могло повернуться и в сторону французской сборной в этом матче, но победитель в финале только один», — сказал россиянин.

Александр Головин
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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