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Сегодня, 20:10

Бэйл попал в список худших игроков ЧМ-2022 по версии L'Equipe

Иван Шитик
Корреспондент
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Гарет Бэйл.
Фото Reuters

Французская газета L'Equipe опубликовала символическую команду составленную из худших игроков по оценкам издания, принимавших участие в чемпионате мира в Катаре.

Вратарь: Уэйн Хеннесси (Уэльс)

Защитники: Мэтти Кэш (Польша), Хоссейн Канаанизадеган (Иран), Буалем Хухи (Катар).

Полузащитники: Янник Карраско (Бельгия), Роберт Сков Ольсен (Дания), Крыстян Белик (Польша), Петр Зелиньски (Польша), Гарет Бэйл (Уэльс), Крепен Диатта (Сенегал).

Нападающий: Антони Контрерас (Коста-Рика).

Гарет Бэйл
Чемпионат мира по футболу
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