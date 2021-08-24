Президент РФС Александр Дюков рассказал, почему главным тренером сборной России был выбран Валерий Карпин.

— Мы сотрудничаем по тому контракту, который был подписан. Соответственно, он будет автоматически продлен в декабре до марта, если сборная получит право принять участие в стыковых матчах, — сказал Дюков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Футбол России». — Если говорить о подписании нового контракта, то планирую в декабре встретиться и подвести итоги нашего сотрудничества. Что касается отбора на чемпионат мира, безусловно, это важная задача, но она не прописана отдельно в контракте.

— Что стало решающим фактором в пользу выбора Карпина? И сыграл ли дедлайн роль в этом решении?

— Было несколько вариантов и несколько сценариев. Не могу сказать, что был какой-то основной и какие-то запасные, все были равноценны. У каждого варианта были свои плюсы и свои минусы. Сейчас я не хотел бы их сравнивать и обсуждать. Мы приняли решение и считаем, что Валерий Георгиевич соответствует тем основным критериям, которые были важны для нас.

— Почему остановили выбор именно на нем?

— Его видение футбола совпадает с нашим, «Ростов» играл в современный футбол — это было одним из критериев выбора. Но, помимо этого, до первого матча было совсем немного времени, и было важно знание тренером чемпионата и игроков. Также Валерий Георгиевич — отличный мотиватор, который умеет работать с молодыми игроками. Да, он не руководил главной сборной, но при этом он знает, каково защищать честь страны. Когда он был футболистом, то неоднократно переживал вот эти моменты и знает, как непросто выступать в таких условиях.

— Почему дедлайн был именно к первому туру?

— В этом нет никакого символизма. Вы прекрасно понимаете, в какую ситуацию попал бы главный тренер, если бы мы свой выбор сделали к четвертому туру.

Безусловно, тренер и его штаб должны были начать работу раньше, чтобы не в пожарном порядке рассматривать матчи клубов и игроков-кандидатов и провести работу по общению с футболистами.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России, и ушел из клуба.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).