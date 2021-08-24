Игрок «Спартака» Крал вызван в сборную Чехии на матчи отбора ЧМ-2022

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал получил вызов в сборную Чехии на матчи отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает пресс-служба национальной команды.

Jaroslav ?ilhav? zve?ejnil nominaci na z??ijov? sraz #ceskarepre ??, ve kter?m se utk?me s B?loruskem ??, Belgi? ?? a Ukrajinou ?? pic.twitter.com/MCWXCHfcx5 — ?esk? fotbalov? reprezentace (@ceskarepre_cz) August 24, 2021

В сентябре состоятся матчи квалификации ЧМ-2022. Сборная Чехии сыграет против команды Белоруссии (2 сентября) и Бельгии (5 сентября). Также чехи проведут товарищескую встречу с Украиной (8 сентября). В активе сборной Чехии четыре очка после трех туров.

Крал в этом сезоне РПЛ провел 5 матчей, отметившись 1 результативной передачей.