Футбол
Чемпионат мира-2022
ЧМ по футболу 2014
Новости
Статьи Таблицы Календарь / результаты Статистика Фото
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Игрок «Спартака» Крал вызван в сборную Чехии на матчи отбора ЧМ-2022

15:02
Алекс Крал. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал получил вызов в сборную Чехии на матчи отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает пресс-служба национальной команды.

В сентябре состоятся матчи квалификации ЧМ-2022. Сборная Чехии сыграет против команды Белоруссии (2 сентября) и Бельгии (5 сентября). Также чехи проведут товарищескую встречу с Украиной (8 сентября). В активе сборной Чехии четыре очка после трех туров.

Крал в этом сезоне РПЛ провел 5 матчей, отметившись 1 результативной передачей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей
Умерла народная артистка РФ Наталья Исаева
Полицейский изнасиловал свою соседку-школьницу
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд