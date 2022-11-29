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Агент Барбоза об игре Жоау Феликса на ЧМ: «Очень слабенько»

Агент Барбоза оценил игру Жоау Феликса в матче с Уругваем на ЧМ
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Жоау Феликс (справа).
Фото Reuters

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил игру нападающего сборной Португалии Жоау Феликса в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2022 с Уругваем (2:0).

— Жоау Феликс? Пока особого прогресса не видно. Сегодня он и вовсе сыграл слабенько — чего уж скрывать. Очень слабенько... Причина? Дело в том, что в мадридском «Атлетико» он провел не так много матчей. В последнее время выходил только на замену. Поэтому сейчас не может поймать ритм игры, не попадает в темп. Это проблема, но, считаю, он еще наберет обороты. В его таланте и потенциале по-прежнему никто не сомневается, — сказал Барбоза «СЭ».

Дубль в матче оформил Бруну Фернандеш. Португалия гарантировала себе попадание в 1/8 финала ЧМ-2022.

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Жоау Феликс
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
Паулу Барбоза
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