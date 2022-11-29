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Сегодня, 07:30

Агент Барбоза считает, что Рафаэл Леау должен играть за Португалию с первых минут

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бруну Фернандеш и Рафаэл Леау.
Фото Reuters

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза высказался о победе Португалии над Уругваем (2:0) и выходе в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре.

— Понятно, что результат остается, игра забывается. Победа есть победа. Португалия идет дальше. Это самое важное. Положа руку на сердце, наша команда сегодня выглядела не слишком убедительно. В целом, матч получился не очень интересным. Благодаря обеим сборным. Португалии повезло, что она первой забила. Хотя до этого у Уругвая был убойный момент еще в первом тайме — Бентанкур не переиграл Кошту.

До перерыва мы много владели мясом, но до конкретики дело не доходило. Думаю, Фернанду Сантуш выбрал не совсем верный стартовый состав. Он довольно консервативный тренер и не всегда выпускает на поле тех игроков, которые находятся в оптимальной форме. Мне кажется, с первых минут нужно было делать ставку на Рафаэла Леау. Молодой, очень креативный исполнитель, способный что-то придумать необычное впереди. Считаю, и Жоау Мариу сейчас в полном порядке.

Есть вопрос и по включению 39-летнего Пепе в стартовый состав. На мой взгляд, это очень рискованный шаг со стороны тренерского штаба. Сами понимаете, возраст, да и в «Порту» он мало играет, — сказал Барбоза «СЭ».

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Сборная Португалии набрала 6 очков и лидирует в группе H. Португальская команда гарантировала себе попадание в 1/8 финала ЧМ-2022.

Сборная Ганы идет на втором месте, набрав 3 очка. Далее расположились имеющие по 1 очку команды Кореи и Уругвая соответственно.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
Паулу Барбоза
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