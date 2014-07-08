Марселу: "С нетерпением жду встречи с Езилом"

Защитник сборной Бразилии Марселу накануне сегодняшнего матча 1/2 финала чемпионата мира-2014 со сборной Германии отметил, что он с нетерпением ждет встречи на поле с полузащитником бундестим Месутом Езилом, с которым они раньше вместе выступали за "Реал". По словам бразильца, они давно не виделись.

– Жду встречи на поле с Езилом, – приводит Globo Esporte слова Марселу. – Мы давно не виделись. С нетерпением жду этой встречи.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия – Германия, который начнется в 23.59 по московскому времени.