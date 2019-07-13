Сборная Германии вспомнила о победе на чемпионате мира-2014

Пресс-служба сборной Германии вспомнила о победе на чемпионате мира-2014. 5 лет назад немцы в финале победили Аргентину благодаря голу Марио Гетце в дополнительное время.

Таким образом, немцы стали 4-кратными чемпионами мира (1954, 1974, 1990, 2014). Отметим, что Германия стала первой европейской сборной, которая выиграла чемпионат мира, который проводился в Южной Америке.