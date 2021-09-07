Акинфеев объяснил ошибку в матче против Кореи на ЧМ-2014
01:15
Экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев вспомнил гол, который он пропустил на ЧМ-2014 в матче против команды Кореи (1:1).
«У меня ответ есть. Наверное, я где-то перегорел. Та игра была спокойная, но внутренне волнение, но... какой-то мандраж внутренний был. И он присутствовал всю игру. Не могу это объяснить», — сказал Акинфеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Напомним, на чемпионате мира в Бразилии сборная России заняла 3-е место в своей группе после Бельгии и Алжира. Команда Фабио Капелло набрала 2 очка и не смогла выйти в 1/8 финала турнира.
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