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Акинфеев объяснил ошибку в матче против Кореи на ЧМ-2014

01:15
Игорь Акинфеев. Фото Getty Images
Игорь Акинфеев. Фото Getty Images
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Экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев вспомнил гол, который он пропустил на ЧМ-2014 в матче против команды Кореи (1:1).

«У меня ответ есть. Наверное, я где-то перегорел. Та игра была спокойная, но внутренне волнение, но... какой-то мандраж внутренний был. И он присутствовал всю игру. Не могу это объяснить», — сказал Акинфеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, на чемпионате мира в Бразилии сборная России заняла 3-е место в своей группе после Бельгии и Алжира. Команда Фабио Капелло набрала 2 очка и не смогла выйти в 1/8 финала турнира.

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Иван Шитик все материалы автора

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