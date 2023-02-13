Акинфеев поблагодарил Капелло за поддержку после ошибок на ЧМ-2014

Лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру поблагодарил Фабио Капелло за поддержку после ошибок на ЧМ-2014 и рассказал, как реагировал на 43-матчевую серию с пропущенными мячами в Лиге чемпионов.

— Слышал в свое время такую мысль от Германа Ткаченко о том, как тренерам необходимо с вами контактировать: «Акинфеева надо просто хвалить. Удивляюсь, как Капелло со своим опытом этого не понял».

— Не слышал эту цитату. Не могу согласиться. А если ты гол привез? Наоборот, когда есть конструктивная критика, это хорошо. Есть за что хвалить меня и команду — тоже хорошо. Все должно быть по делу!

— Не забуду, как Капелло после матча с Алжиром начал кивать на лазерную указку с трибун, которая якобы ослепила вас в момент роковой подачи. А вы в это же время честно сказали журналистам в микст-зоне, что указка была на несколько минут раньше и к голевому эпизоду отношения не имела.

— Думаю, что Фабио меня таким образом защищал. И я благодарен ему за те моменты, когда он меня поддерживал. Не надо хвалить, но надо поддерживать, когда тебе трудно.

— Для вас в успехе на ЧМ-2018 сыграло какую-то роль, что в ноябре 2017-го матчем с «Бенфикой» закончилась серия с пропущенными мячами в Лиге чемпионов? Сняло это с плеч какой-то груз?

— Мне было обидно пропускать такие голы, как от «Монако» на последней минуте, когда мы дома вели 1:0. Причем ничто этого гола не предвещало. Где-то внутренне думал — когда же все закончится? Хотя прекрасно понимал, что могу это изменить только на поле. Но 43 матча изменить не мог.

С другой стороны, с «Реалом» уже потом было две игры на ноль, и все начали восхвалять: мол, я стал только четвертым вратарем в мире, который с «Королевским клубом» в обоих матчах двухраундового соперничества мячей не пропускал. Компания, кстати, хорошая — ван дер Сар, например. Но когда годы проходят — эмоции стихают, ни горячо от этого, ни холодно. Сейчас, наверное, порой даже с улыбкой могу вспомнить матчи Лиги чемпионов, когда залетало все что можно. Но на какой-то момент тогда — да, было обидно, и это еще не то слово.