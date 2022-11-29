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Канунников: «Думаю, на мой вызов в сборную на ЧМ-2014 повлиял Черчесов»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Максим Канунников считает, что Станислав Черчесов повлиял на его вызов в национальную команду на ЧМ-2014.

«Я тогда играл в «Амкаре» и хорошо проводил сезон. Пермяков на тот момент команду тренировал Черчесов. Думаю, он сыграл свою роль. Порекомендовал Капелло обратить на меня внимание. Ведь нечасто в сборную берут игроков из клубов второй восьмерки.
У нас было три недели до объявления окончательного состава. И на тот момент, думаю, заслужил остаться в итоговом списке. Я пахал как никогда. Мне было все равно, что я первый раз в сборной. Просто выходил и рвал. Получал удовольствие от каждого момента. Вышел на 20 минут со Словакией, тайм с Норвегией, плюс ежедневные тренировки. Они доказывали, что я был достоин попасть в итоговый список», — приводит «РБ Спорт» слова Канунникова.

На ЧМ-2014 Канунников принял участие в двух матчах: он полностью отыграл встречу с Бельгией (0:1) и вышел на замену в конце второго тайма против Алжира (1:1).

Сборная России не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2014. Команда набрала 2 очка в 3 матчах и заняла третье место в группе H.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-kanunnikov-dumayu-na-vy-zov-na-chm-2014-povliyal-cherchesov/
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