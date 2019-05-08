Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в интервью "СЭ" отметил, что если бы вратарь Игорь Акинфеев сыграл на чемпионате мира-2014, как в 2018-м, то команда вышла бы из группы. На мировом первенстве в Бразилии россияне набрали 2 очка и стали третьими в группе.

– Если бы Игорь сыграл в Бразилии-2014 так, как в России-2018, мы тогда как минимум вышли бы из группы, а дальше уже не знаю. (Смеется.) А если серьезно, то Акинфеев – настоящий профессионал своего дела, классный вратарь, и я рад, что он стал одним из героев чемпионата мира у себя на родине, - сказал Капелло.

Игорь всей своей карьерой заслужил уважение специалистов и болельщиков. Думаю, что мастерство и опыт позволяли ему и дальше выступать за сборную, но если человек решил завершить карьеру в ней, значит, на то есть серьезные причины.

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