13 июля - особенный день для Швайнштайгера. И дело не только в победе на ЧМ-2014

What a wonderful day July 13th has been, 5 years ago we won a World Championship & 3 years ago I married my wonderful wife.



Der 13. Juli - heute vor 5 Jahren wurden wir Weltmeister @DFB_Team und vor 3 Jahren die Hochzeit mit meiner Frau @AnaIvanovic. Was für ein großartiger Tag. pic.twitter.com/Cyx5ymXKxm